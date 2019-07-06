Высший антикоррупционный суд и Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Киеву подписали договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу ул. Победы, 41, в Киеве.

«Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия», - сообщается на сайте суда.

Следует напомнить, что ранее было принято решение о временном размещении Суда в помещениях по адресам ул. Крещатик, 42, А, и переулку Крестовый, 4, А, площади которых крайне недостаточно для работы суда.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.