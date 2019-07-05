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В христианской Церкви не существует неравенства между мужчинами и женщинами.

Фото: patriarchia.ru

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион  в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Когда мужчины и женщины приходят на богослужения, они все предстоят перед Богом, все вместе молятся, причащаются.

Никакой дискриминации женщин в Церкви не существует. Но есть определенные церковные служения, которые зарезервированы за мужчинами, — не потому, что мужчины лучше, а женщины хуже, не потому, что одни сильнее, а другие слабее, а просто потому, что так установил Сам Господь Иисус Христос, и мы не можем изменить то, что Господом было так установлено. А Христос избрал двенадцать апостолов. Все эти двенадцать апостолов были мужчинами, и от них потом апостольское служение передавалось их преемникам. По прямому преемству от апостолов оно передалось нынешним епископам, а епископы передают его священникам», - сказал митрополит.

Владыка Иларион напомнил, почему женщины не могут быть священниками.

«Ни в Православной Церкви, ни в Католической Церкви никогда не было женского священства, потому что священническое служение воспринимается как служение отцовства. В то же время в Православной Церкви существуют очень ответственные служения, которые поручаются женщинам. Например, только женщина может быть игуменией женской монашеской обители. Мужчина во главе женского монастыря поставлен быть не может. А у игумении в монастыре — очень большая власть и очень высокое положение, в том числе ей подчиняются те священники-мужчины, которые служат в этой обители. Можно привести и много других примеров женского служения», - отметил он.

Митрополит подчеркнул, что «разница между мужчинами и женщинами в Церкви — не в положении, а в функциях. Точно так же, как в семье: есть отцовство, есть материнство. И нельзя сказать, что отец и мать не равны, но мы говорим, что это разные служения и разные призвания».
ForUm

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