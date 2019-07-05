Президент НОК Украины Сергей Бубка прокомментировал обвинения бывшего губернатора Рио-де-Жанейо в получении денег за голосование во время выбора места проведения Олимпиады-2016. Об этом чиновник написал в своем официальном Twitter, сообщает УНИАН.

«Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию. Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах в принимающем городе на Олимпийских играх 2016 года. Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что господин Диак мог обеспечить мой голос. Я проинструктирую своих адвокатов использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства и сохранить все мои права», - написал Бубка.

Напомним, бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что потратил на скупку девяти голосов в вопросе места проведения Игр-2016 сумму порядка двух миллионов долларов, используя чиновников МОК. Это, по словам Кабрала, касалось и голоса Бубки.



