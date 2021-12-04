Французское архитектурное бюро Mathieu Forest Architecte представило проект здания в виде кубиков льда, которое появится в Китае к зимним Олимпийским играм в 2022 году. Постройка под названием Xinxiang будет служить центром культурного туризма в Шанхае. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Tavrijci.

Сооружение состоит из девяти полупрозрачных кубов, высота каждого — 17 метров.

Французское архитектурное бюро Mathieu Forest Architecte представило проект здания в виде кубиков льда, которое появится в Китае к зимним Олимпийским играм в 2022 году. Постройка под названием Xinxiang будет служить центром культурного туризма в Шанхае. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Tavrijci.

Сооружение состоит из девяти полупрозрачных кубов, высота каждого — 17 метров. Стеклянные панели фасадов держатся на тросах из нержавеющей стали таким образом, чтобы опорную конструкцию не было видно. Здание способно выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения, времени суток, сезона и погоды.

«Изменчивый» комплекс в ясный день будет ослепительно белым, а в пасмурную погоду — серым и матовым. Кроме того, текстура панелей при отражении в ней солнца и облаков станет создавать эффект инея. Ночью фасады кубиков льда будут излучать равномерный свет.