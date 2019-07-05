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Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, обвиняемый в коррупции, заявил, что подкупил почетного члена Международного олимпийского комитета Сергея Бубку и еще 8 человек во время голосования при выборе столицы Олимпийских игр-2016.

Об этом он заявил в Федеральном суде Бразилии 4 июня, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на канадский ресурс GamesBids.com.

Кабрал рассказал, что якобы во время одной из встреч в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком.

По словам Кабрала, Нузман отметил, что Диак может обеспечить Рио "пять или шесть голосов" в обмен на 1,5 миллиона долларов.

Предполагается, что платежи осуществлялись через сына Диака, Папу Массату Диака.

В сентябре 2009 года, по словам Кабрала, Папа Диак заявил, что может обеспечить 9 голосов, но ему нужно еще 500 тысяч долларов. Кабрал ответил, что это будет сделано.

Среди тех членов МОК, которые были готовы продать свои голоса, Кабрал также назвал четырехкратного золотого призера из России Александра Попова.

Кабрал утверждал, что голоса были куплены только для того, чтобы пройти первый тур голосования.

В итоге по итогам трех раундов в конкурсе на столицу Олимпийских игр победила заявка Рио-де-Жанейро.

Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

На данный момент Кабрал признан виновным по девяти коррупционным делам и осужден на 198 лет.

 
ForUm

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