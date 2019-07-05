Следующий перерасчет и осовременивание пенсий произойдет с 1 марта 2020 года. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«Правительство на сегодняшний день работает в параметрах того государственного бюджета, который мы утвердили и в рамках действующего законодательства Украины. Поэтому на сегодняшний день у нас произошло повышение соответствующих выплат с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума. Следующее плановое повышение размеров прожиточного минимума будет происходить с 1 декабря 2019 года. И в частности будет перечислен минимальный размер пенсии с 1 декабря 2019 года», - заявил Розенко.

Вице-премьер-министр объяснил, что это плановые повышения, они зафиксированы в бюджете.

«И в частности будет перечислен минимальный размер пенсии с 1 декабря 2019 года. По динамике дальнейших увеличений минимальной заработной платы и пенсии, он будет уже зафиксирован в следующем государственном бюджете Украины на 2020 год. Единственное, что я могу точно сказать, что согласно законам Украины, в частности пенсионной реформы, обязательно произойдет осовременивание и перерасчет пенсий с 1 марта 2020 года. Если новая власть не отменит этот перерасчет пенсий, не внесет изменения в соответствующий закон, то пенсионеры получат новое осовременивания 1 марта 2020», - рассказал Розенко.

По его словам, это не будет зависеть от того, какое будет правительство, коалиция, так как соответствующая норма зафиксирована ЗУ.

«Мы со своей стороны нашли возможность для того, чтобы исправить определенным образом недостатки предыдущей пенсионной реформы по повышению пенсий людям, которые имеют значительный страховой стаж, это будет сделано с 1 июля 2019 года. Женщины, которые имеют страховой стаж более 30 лет, мужчины - более 35 лет с 1 июля должны получать пенсию не ниже 2000 грн», - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, что Кабинет Министров с 1 июля повысил пенсии украинцам с большим стажем работы.