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Помимо повышения прожиточного уровня с 1 июля в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Соответствующее постановление принял Кабмин, передают Українськi Новини.

Согласно документу, с 1 июля в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, денежной помощи, индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) для пенсионеров, имеющих достаточный страховой стаж, не достигает 2 тыс. гривен, таким пенсионерам будет сделана доплата к пенсии, в сумме, которой не хватает до этого размера.

Финансировать выплаты будут за счет средств госбюджета, предусматривающей покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Согласно данным Министерства социальной политики, разработавшего документ, на реализацию решения требуется 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн человек.
ForUm

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