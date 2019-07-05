По предварительной информации, гардеробщица Верховной Рады Антонина Шпир погибла в результате удушения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на кукурузном поле между поселками Свободная и Юровка, что на Макаровщине.

1 июня с заявлением об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинский отдел полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи, судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии - удушения.

Для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой в Киевской области.