По предварительной информации, гардеробщица Верховной Рады Антонина Шпир погибла в результате удушения, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что тело 66-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на кукурузном поле между поселками Свободная и Юровка, что на Макаровщине.
1 июня с заявлением об исчезновении пенсионерки обратился в Киево-Святошинский отдел полиции с заявлением ее сын. Накануне женщина поехала на дачу в соседний район и пропала. Поиски продолжались двое суток.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи, судебно-медицинский эксперт. По предварительным данным смерть женщины наступила в результате механической асфиксии - удушения.
Для установления окончательных причин смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.
Ранее сообщалось, что работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой в Киевской области.
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