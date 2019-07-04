Пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали, сообщает ГосЧС.
По данным ведомства, это произошло в 19:30.
Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес. По словам спасателей, тушение не проводилось в связи с тем, что эта территория является заминированной.
Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.
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