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Пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали, сообщает ГосЧС.

По данным ведомства, это произошло в 19:30.

Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес. По словам спасателей, тушение не проводилось в связи с тем, что эта территория является заминированной.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. 
ForUm

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