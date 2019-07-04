Пожар лесной подстилки вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района ликвидировали, сообщает ГосЧС.

По данным ведомства, это произошло в 19:30.

Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес. По словам спасателей, тушение не проводилось в связи с тем, что эта территория является заминированной.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.