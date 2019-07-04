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Подольский районный суд Киева отложил заседание по делу руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в связи с заменой группы прокуроров.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Сторона обвинения заявила ходатайство об отложении судебного заседания в связи с заменой группы прокуроров, поскольку часть группы участвовала в других судебных заседаниях, которые рассматривались в этот день», - написала она в Facebook.

Коллегия судей удовлетворила обоснованное ходатайство стороны обвинения и отложила судебное заседание на 15 июля 2019 года.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.
ForUm

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