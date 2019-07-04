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Более 60% украинцев готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Мониторинг электоральных настроений украинцев», проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 июня по 3 июля, сообщает УНИАН.

Так, 62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Еще 23% украинцев заявили, что скорее готовы участвовать, 12% – не будут голосовать, а 3% – не определились. При этом большую готовность принимать участие в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.
ForUm

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