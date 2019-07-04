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Пожар в лесу возле села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«4 июля в 12:30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района локализован на площади 4,8 га», – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. По данным спасателей, данная территория заминирована.

Во время тушения и создания заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя.
ForUm

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