Пожар в лесу возле села Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«4 июля в 12:30 пожар лесной подстилки вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района локализован на площади 4,8 га», – говорится в сообщении.
Напомним, 3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. По данным спасателей, данная территория заминирована.
Во время тушения и создания заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время