Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл выразил соболезнование семьям погибших в пожаре моряков-подводников.

Фото: independent-press.ru

Патриарх уверил в своих молитвах о погибших в соболезновании адмиралу Н. Евменову, опубликованном на patriarchia.ru.

«Болью в моем сердце отозвалась весть о пожаре, произошедшем 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах, в результате которого погибло 14 моряков. Примите мои искренние соболезнования», – написал Патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что трагедия стала тяжелым испытанием для родных и близких погибших, и крайне важно оказать им сейчас помощь и поддержку.

«Возношу молитвы ко Господу об упокоении душ погибших в селениях праведных и об утешении скорбящих», - сказал он.

Как сообщалось, 1 июля на борту атомной подводной лодки АС-12, научно-исследовательском глубоководном аппарате, начался пожар. От отравления продуктами горения погибло 14 моряков. Сейчас следствие пытается установить причину возгорания на подводной лодке.