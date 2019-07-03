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На заупокойной литии вечером 3 июля во всех храмах Мурманской митрополии молятся об упокоении моряков-подводников.

Фото: prichod.ru

На сайте мурманского храма «Спас-на-Водах» опубликовали список имен погибших при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота моряков-подводников.

Все православные христиане могут присоединиться к молитве об упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия.

«Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в свое сердце эту готовность „отдать свою жизнь за други своя“. В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы. Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту», — подчеркнул в слове соболезнования митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Духовенство и миряне Североморской епархии во главе с правящим архиереем епископом Тарасием также выразили глубокие соболезнования семьям погибших подводников.

1 июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, от отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Благодаря самоотверженным действиям команды огонь удалось ликвидировать. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота.
ForUm

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