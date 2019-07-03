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Во всех храмах Мурманской митрополии Русской Православной Церкви пройдут панихиды и литии по погибшим 1 июля морякам-подводникам.

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в сегодня «Интерфаксу» в пресс-службе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

В среду вечером заупокойная лития по погибшим пройдет в храме Спаса-на-Водах в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» с рубкой атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в Баренцевом море в 2000 году.

Кроме того, жители Заполярья начинают приносить цветы в память о погибших подводниках к мемориалам. Так, на главной базе Северного флота – в Североморске - цветы начали возлагать у подводной лодки К-21, филиала Военно-морского музея Северного флота.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате 14 моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения. Сейчас, по данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
ForUm

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