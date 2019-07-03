Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства падения учебного самолета Л-39 во время учебно-тренировочных полетов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 2 июля, во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в самолете Л-39 сработал датчик «пожар».

После чего по команде руководителя полетов, курсант покинул самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал на землю возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).