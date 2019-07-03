Главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС номинировали кандидатуру исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.
Как сообщает Европейская правда, завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.
Боррель в конце мая заявил, что в мире «многое изменилось: наш союзник (США, - ред.) нас не поддерживает, наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Она снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы».
Напомним, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляен, а бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета.
Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время