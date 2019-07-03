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Главы государств и правительств Европейского союза на внеочередном саммите ЕС номинировали кандидатуру исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля на должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как сообщает Европейская правда, завершение заседания подтвердил президент Европейского совета Дональд Туск.

Боррель в конце мая заявил, что в мире «многое изменилось: наш союзник (США, - ред.) нас не поддерживает, наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Она снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы».

Напомним, исполнительный орган ЕС возглавит представитель Германии Урсула фон дер Ляен, а бельгийского премьера Шарля Мишеля согласовали на пост президента Европейского совета.

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристин Лагард номинирована на пост президента Европейского центрального банка.
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