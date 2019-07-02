Перед внеочередными выборами в Верховную Раду с целью повышенной защиты границы активизирована работа пограничной разведки. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В Администрации Госпогранслужбы будет действовать оперативный штаб на региональном и территориальном уровнях, оперативные и ситуационные группы. Учитывая опыт предыдущих лет, основные усилия сосредоточены на усиленном контроле и координации действий на международных сообщениях. В первую очередь это связано с присутствием на выборах иностранных наблюдателей, оформлением их в приоритетном порядке, вне очереди, после получения списков Министерства иностранных дел и ЦИК», – отметил он.

По словам Дейненко, наряду с этим будут осуществляться меры для скорейшего оформления граждан Украины, которые накануне выборов будут прибывать из-за границы или временно оккупированных территорий. «В рамках безопасности будут направлены усилия на выявление лиц категории риска, которые могут привлекаться к дестабилизации ситуации в стране, а также недопущения перемещения оружия и продукции пропагандистского содержания. С целью повышенной защиты границы активизирована работа пограничной разведки», - сказал Дейнеко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 3171 кандидата-мажоритарщика и избирательные списки 21 политической партии, в которые вошли 2674 кандидата.