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В Русской Православной Церкви резко отреагировали на заявление Патриарха Варфоломея, который объявил делегации Национального совета церквей Кореи, что Русская Православная Церковь создает проблемы в этой стране. 

Фото: Ромфея

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отреагировал на заявление Патриарха Варфоломея на своем канале в Телеграмм, приведя в пример ситуацию с Украинской Православной Церковью.

«Как интересно! Значит, создание Русской Церковью экзархата для окормления русскоязычной паствы в Юго-Восточной Азии по ее просьбе - создание проблем. А антиканоническое вмешательство в дела Русской Церкви, легализация и углубление раскола, которые повлекли за собой гонения на верующих канонической Украинской Церкви - проявление всеобъемлющей и безграничной материнской любви Фанара. Смотрите, не перепутайте!» - написал Владимир Легойда. 

Ранее, 29 июня, Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с делегацией Национального совета церквей в Корее, сообщает «Romfea». Варфоломей отметил, что Константинопольский Патриархат желает объединить разделенные народы и нации, иметь творческое сотрудничество и установить мир во всем мире.

Он рассказал о деятельности Корейской митрополии Константинопольского Патриархата и ее главы, митрополита Корейского и экзарха Японии Амвросия (Зографоса).

Патриарх Варфоломей также прокомментировал учреждение РПЦ экзархата в Юго-Восточной Азии, которое стало результатом обращения русскоязычных верующих направить священнослужителя для окормления паствы вследствие приостановки евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

«К сожалению, как вы, наверное, знаете, сестринская Русская Православная Церковь также создает проблемы в Корее и пытается разделить православную паству. Она создала отдельный православный приход Воскресения Господня, а его представители в Сеуле призывают и пытаются привлечь православных братьев и священнослужителей в Православие, разделив стадо Митрополии Кореи. Это очень грустно, это великое искушение», - заявил он.

«От архиепископа Феофана, который служил в Сеуле в качестве священника при митрополите Амброзии, мы ожидали иной и более благодарной поддержки нашей работы. Митрополит Амвросия выпустил циркуляры, в которых осуждается то, что делают наши русские братья, и ставит правильные и правдивые акценты», – сказал глава Константинопольской Церкви.
ForUm

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