По предварительным данным, на детской площадке в с. Пашена Балка Днипровского района взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«По предварительному заключению взрывотехника, который осуществлял осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п», - написала она.

Позже полицейские выяснили, что дети нашли боеприпас на мусорнике.

Напомним, 1 июля в результате взрыва неизвестного предмета в селе Пашена Балка пострадали 6 детей.