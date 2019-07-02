По предварительным данным, на детской площадке в с. Пашена Балка Днипровского района взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
«По предварительному заключению взрывотехника, который осуществлял осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п», - написала она.
Позже полицейские выяснили, что дети нашли боеприпас на мусорнике.
Напомним, 1 июля в результате взрыва неизвестного предмета в селе Пашена Балка пострадали 6 детей.
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