также в разделеПроисшествия
Под Полтавой командир взвода отбил селезенку солдату 6
На Николаевщине столкнулись автобусы: один человек погиб, 15 пострадали 19
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое волонтеров 22
Ветер обесточил 601 село в Украине, на Ривненщине посрывал крыши 21
Полиция Киевщины ищет мать, которая выбросила младенца на помойку 28
ООС: Боевики совершили 25 обстрелов, двое военных погибли, еще двое – ранены 26
Из-за взрыва неизвестного предмета под Днипром пострадали 6 детей 67
В Коблево в доме отдыха отравились 16 детей 33
Названы имена морпехов, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля 138
На Сумщине пьяный мужчина порезал лицо 4-летней девочке 26
На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью старшеклассника 63
Обстрел боевиками санитарного авто: раненый медик скончался 77
На Донетчине боевики обстреляли авто патрульных, пострадали 2 полицейских 33
Боевики обстреляли санитарный автомобиль ООС: погиб военный 58
Из Харьковского апелляционного суда украли два системных блока 49
Пожар на Одесчине унес жизни 4 детей 27
ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 42
Взрыв «Москвича» разнес дом на Закарпатье: пострадали дед с внуком 69

По предварительным данным, на детской площадке в с. Пашена Балка Днипровского района взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«По предварительному заключению взрывотехника, который осуществлял осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п», - написала она.

Позже полицейские выяснили, что дети нашли боеприпас на мусорнике. 

Напомним, 1 июля в результате взрыва неизвестного предмета в селе Пашена  Балка пострадали 6 детей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги