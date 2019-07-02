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Предоставление русскому языку статуса официального на Донбассе не остановит Россию, заявил лидер «Европейской солидарности», пятый президент Петр Порошенко.

«События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым», - сказал он.

По словам Порошенко, главная цель реванша – остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины.

«Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем», - сказал политик.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан высказал мнение о предоставлении регионального статуса для русского языка на Донбассе. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они - территория Украины», - заявлял он.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что это личная позиция Богдана.
ForUm

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