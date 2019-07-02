Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в партии «Европейская солидарность» (бывшая БПП) за ближайшие 5 лет ничего не изменится. В связи с этим он принял решение о самостоятельном командном походе на предстоящие парламентские выборы,

объяснил премьер в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«С первого дня создания БПП я никогда не был членом этой политической силы. Более того, если бы я считал и верил в то, что там могут быть новые подходы для того, чтобы делать необходимые изменения я бы не думая ни минуты присоединился к этой политической силе», - заявил Гройсман, передает 112 Украина.

Исходя из этого, объяснил премьер, он выбрал путь «непростой, очень сложный, самостоятельного похода той командой, в которую верит и за которую ему не будет стыдно».

«... Я принял это абсолютно четкое решение. Да, несколько лет назад мне были предложения и возглавить БПП, но я всегда отказывался. У меня никогда не было партийного билета, это была партия Петра Порошенко, сейчас они ее переименовали, добавили новых людей, оставили много и наших людей, и в принципе я считаю, что в этой политической силе ничего не изменится за предстоящих 5 лет. Они как работали до этого, так и будут работать после этого. Меня это не устраивает, поэтому я принял решение о самостоятельном командном походе на выборы и бороться за ваш мандат, чтобы у нас с вами не было посредников», - добавил Гройсман.

Напомним, ранее первый вице-спикер ВР, кандидат в нардепы от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко назвала заявление премьера Владимира Гроймана о том, что старые партии, такие как БПП, должны отойти в прошлое, потерей достоинства и здравого смысла.