В Центральной избирательной комиссии заявили об информационном давлении на главу комиссии, ее членов и их семьи. Об этом глава Центризбиркома Татьяна Слипачук сказала на брифинге, сообщает УНИАН.



«Все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя ЦИК, так и других членов комиссии, и даже их семей», - отметила глава ЦИК.

По ее словам, соответствующие информационные провокации направлены на дестабилизацию работы ЦИК и вызывание недоверия украинцев к комиссии и ее решениям. Слипачук добавила, что материалы провокационного характера начали появляться и в СМИ, и подчеркнула, что заказчикам такого «медиакиллерства» не удастся спрятаться, а их действия получат надлежащую оценку правоохранительных органов.

Глава Центризбиркома также отметила, что определенные «околополитические деятели» пытались провести с ней нестандартные консультации с целью склонить ЦИК к определенному решению. «Каждый член ЦИК руководствовался и будет руководствоваться принципами независимости и равноудаленности от любых политических партий. Никакое давление и провокации в отношении главы или членов ЦИК не повлияют на оценку партий и кандидатов, которую поставят им непосредственно избиратели в день голосования. Я бы хотела напомнить, что проведение демократических выборов в Украине - это наша главная профессиональная задача», - подчеркнула она.