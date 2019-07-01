Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об исключении его кандидатуры из состава делегации Украины в Канаду.

«Приятно» было узнать, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из-за SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили», - написал он в Facebook.

При этом Омелян призвал Зеленского остановить инициативу продажи приглашений на мероприятия с ним.

«Понимаю, что денег хочется, но билеты от 100 до 1000 долларов – это гитарный перебор. Президентская деятельность – не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря», - резюмировал он.

Напомним, Омелян после решения Барышевского районного суда о приостановлении действия лицензии SkyUp Airlines заявил, что пока он министр, SkyUp будет летать.

Сегодня Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля.