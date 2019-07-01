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Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, который пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто.

Во время визита Президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Зеленский встретится с украинской общиной Канады.
ForUm

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