Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в Канаду, где будет находиться с визитом с 1 по 3 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, который пройдет в крупнейшем городе Канады, столице провинции Онтарио - Торонто.

Во время визита Президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Зеленский встретится с украинской общиной Канады.