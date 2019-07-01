Ведущий телеканала Прямой Тарас Березовец опроверг информацию об обысках на телеканале. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ребята, не ведитесь на фейк. Никакой выемки документов на Прямом ГБР не проводит. Но на канал идет целенаправленная атака со стороны Офиса президента и его главы Андрея Богдана» – отметил он.

«Путин тоже начинал с закрытия всех независимых СМИ. Но Украина – не Россия, а Прямой – не НТВ. Здесь вам не выйдет закрыть рот журналистам. Опасная игра для президента Зеленского, мы точно не сдадимся. Нам нужна ваша помощь. Сегодня они пришли за Прямым, за кем придут завтра?» – написал Березовец.

Ранее бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований проводит следственные действия в помещении телеканала Прямой.