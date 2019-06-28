Русская Православная Церковь готова изменить собственный устав, чтобы принять в свой состав Архиепископию Русских Православных Церквей в Западной Европе с его уникальной системой управления.

Фото: РПЦ

«Наш основной принцип, который был заложен Патриархом Кириллом, и которого мы придерживаемся, состоит в том, что Московский Патриархат готов принять архиепископию полностью в той системе управления, которая сейчас там существует», - заявил заместитель управляющего делами РПЦ епископ Савва, передает «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал встречу, которая состоялась 21 июня в Вене между главой упомянутого экзархата (в подчинении Константинополя) архиепископом Иоанном и экзархом Патриарха Кирилла в Западной Европе митрополитом Антонием.

«То есть в рамках Московского Патриархата будет действовать устав архиепископии. У Русской Православной Церкви появится новое образование, которое нашим уставом пока не предусмотрено. Но в устав будут внесены некоторые коррективы, предусматривающие существование такой архиепископии с особой формой управления», - добавил епископ Савва, который также принимал участие во встрече.

По его словам, аналогичная ситуация была в 2007 году после воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом, которая тоже сохранила свою систему управления.

По словам епископа Саввы, «в этот раз речь шла больше о формулировках будущего документа, благодаря которому архиепископия сможет восстановить каноническое общение с Москвой».

Очередная генеральная ассамблея архиепископии назначена на 7 сентября.