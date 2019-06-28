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Премьер-министр Владимир Гройсман советует министру иностранных дел Павлу Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев. Так глава Кабмина в эфире ток-шоу «Право на власть» предложил решить проблему того, что парламент отказывается уволить с должности Климкина, пишет ТСН.

«Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его (заявление. – Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент», - сказал он.

По словам Гройсмана, ему безразлично, кого назначат. Ему важно, что этот человек будет делать.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущениепо поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Министр считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента. 
ForUm

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