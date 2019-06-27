Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании 1 июля рассмотрит временное приостановление участия постоянной делегации парламента в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с выдвижением условий к России.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в повестке дня заседания комитета.

В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит приостановление участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи «до выполнения Российской Федерацией ряда условий по заложникам, украинских военных морякам и крымским татарам».

Также комитет рассмотрит возможность отзыва приглашение на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Кроме того, комитет рассмотрит проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД и назначение на эту должность Вадима Пристайко, кандидатуру которого предложил президент Зеленский.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.