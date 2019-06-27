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Глава Отдела Внешних Церковных Связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) 26 июня обсудил «украинских церковный вопрос» с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом.

Фото: mospat.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание «Ромфея», встреча состоялась в здании Священного Синода Элладской Православной Церкви, в афинском монастыре Петраки.

Также сообщается, что «в братской обстановке состоялся обмен мнениями, в ходе которых обе стороны подчеркнули важность единства Православной Церкви».

Как сообщалось ранее, 24 июня митрополит Иларион (Алфеев) встретился с архиереем Элладской Православной Церкви митрополитом Пирейским Серафимом. Владыки также обсудили вопрос украинской «автокефалии».
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