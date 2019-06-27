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Городского голову Василькова Владимира Сабадаша отстранили от занимаемой должности, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Соответствующее решение вчера, 26 июня, принял Печерский районный суд. Киева.

«В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины под видом городской бюджетной программы «Забота», где людям раздавали по тысяче гривен. Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова, районного центра Киевской области, Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах», - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, а именно Сабадаш не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, в апреле Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей. 
ForUm

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