Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что отмена Окружным административным судом города Киева решения Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжалована, сообщает пресс-служба ВР.

«Это очередной шаг к реваншу, который пытается проводить «пятая колонна», что сегодня через все списки идет в Верховную Раду Украины», - отметил Парубий и добавил, что подобные действия будут иметь «очень четкий отпор».

«Это решение противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжаловано», - заявил председатель Верховной Рады и выразил уверенность, что по результатам апелляции оно будет отменено. «Мы должны не допустить этого как прецедент, чтобы в дальнейшем не было подобных судебных решений», - подчеркнул Парубий.

Председатель парламента выразил обеспокоенность тем фактом, что судебная система используется «как механизм и инструмент для реванша».

«Мы сделаем все необходимые действия, чтобы в дальнейшем подобные решения через судебную систему не могли проходить. Мы подадим апелляцию. Мы подготовим очень мощную, аргументированную юридическую базу», - еще раз подчеркнул Парубий. - В Киеве будет и проспект Бандеры, и проспект Шухевича, как это и предусмотрено законом о декоммунизации».

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименовании советских проспектов.