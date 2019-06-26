также в разделеСтолица
Возле столичной Большой окружной произошел масштабный пожар 107
В Киеве провели акцию против переименования проспектов Бандеры и Шухевича 29
В суде пояснили отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича 344
Кличко уволил директора Киевзеленстроя и еще двух чиновников 31
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров боевиков «ЛНР» 26
Киевсовет повторно переименует проспекты в честь Бандеры и Шухевича 139
Суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве 166
Под Киевом утонули священник и его 4-летняя дочь 114
В Киеве неизвестные забросили маршрутки «коктейлями Молотова» 95
Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика 42
Кличко уволил директора «Киевавтодормоста» 52
В Киеве «минировали» все роддомы, учебные заведения, ряд ТЦ и супермаркетов 53
В Киеве выпал с балкона и погиб 7-летний мальчик 60
На столичных Осокорках на автомобиль упали обломки моста 55
В Киеве мужчина разгромил мемориал Нигояну 81
В Киеве мужчина убил 9-летнего мальчика 214
Впервые военные прошли колонной на Марше равенства 86
На Марше равенства задержали девятерых провокаторов 41

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что отмена Окружным административным судом города Киева решения Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжалована, сообщает пресс-служба ВР.

«Это очередной шаг к реваншу, который пытается проводить «пятая колонна», что сегодня через все списки идет в Верховную Раду Украины», - отметил Парубий и добавил, что подобные действия будут иметь «очень четкий отпор».

«Это решение противоречит действующему закону о декоммунизации и будет обжаловано», - заявил председатель Верховной Рады и выразил уверенность, что по результатам апелляции оно будет отменено. «Мы должны не допустить этого как прецедент, чтобы в дальнейшем не было подобных судебных решений», - подчеркнул Парубий.

Председатель парламента выразил обеспокоенность тем фактом, что судебная система используется «как механизм и инструмент для реванша».

«Мы сделаем все необходимые действия, чтобы в дальнейшем подобные решения через судебную систему не могли проходить. Мы подадим апелляцию. Мы подготовим очень мощную, аргументированную юридическую базу», - еще раз подчеркнул Парубий. - В Киеве будет и проспект Бандеры, и проспект Шухевича, как это и предусмотрено законом о декоммунизации».

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименовании советских проспектов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
853 грн.
28
Теги