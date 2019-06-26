Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, а Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в связи с нарушением процедуры по переименованию, а также из-за отсутствия надлежащего обоснования принятия данных решений, сообщает пресс-служба суда.

В суде отметил, что рассмотрение дела длилось с августа 2016 года. В частности, суд удовлетворил частично иск ОО «Еврейская правозащитная группа» и ОО «Антифашистская правозащитная лига» к Киевскому городскому совету и признал противоправным и отменил соответствующие переименования.

«Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов», – говорится в сообщении.

В суде напомнили, что в июне 2017 постановлением Окружного административного суда города Киева удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. А именно - судом было запрещено Киевскому городскому совету подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевский городской совет обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, а на следующей сессии еще раз примет решение о соответствующем переименовании советских проспектов.