Полиция подтверждает предоставление охраны бывшему первому заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.
«Между указанным лицом и Управлением полиции охраны по физической безопасности в г. Киеве заключен договор об обеспечении его личной безопасности», - сказано в документе.
В то же время полиция сообщает, что информация о стоимости данной услуги для Портнова является секретной.
«Запрашиваемая Вами информация относительно стоимости услуг, согласно договору, и количественном составе сотрудников полиции охраны, которые обеспечивают охранные мероприятия гражданина Украины Портнова А.В., включены в свод сведений, которые составляют служебную информацию в системе Национальной полиции Украины», - сказано в ответе.
Таким образом полиция отказалась предоставлять указанную информацию.
Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.
Портнов утверждает, что его «охраняют полицейские с автоматами».
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