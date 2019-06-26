Полиция подтверждает предоставление охраны бывшему первому заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

«Между указанным лицом и Управлением полиции охраны по физической безопасности в г. Киеве заключен договор об обеспечении его личной безопасности», - сказано в документе.

В то же время полиция сообщает, что информация о стоимости данной услуги для Портнова является секретной.

«Запрашиваемая Вами информация относительно стоимости услуг, согласно договору, и количественном составе сотрудников полиции охраны, которые обеспечивают охранные мероприятия гражданина Украины Портнова А.В., включены в свод сведений, которые составляют служебную информацию в системе Национальной полиции Украины», - сказано в ответе.

Таким образом полиция отказалась предоставлять указанную информацию.

Напомним, 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Портнов утверждает, что его «охраняют полицейские с автоматами».