Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов утверждает, что по возвращении в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его «охраняют полицейские с автоматами».

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.

«Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился в соответствующие организации в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву», - заявил Портнов.

Юрист также отметил, что в случае каких-то акций или беспорядков он не собирается оставаться в стороне.

19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.