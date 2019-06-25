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Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе, который проголосовал за возвращение России в ПАСЕ, заявил, что это голосование было нелегким, сообщает LIGA.net.

Он обосновал свое решение тем, что «ПАСЕ может оказать положительное влияние на все государства».

По вопросу о восстановлении прав делегации РФ в ПАСЕ голосовали три депутата из Кишинева: Влад Батранча и Андрей Нэстасе проголосовали «за», Михай Попсоой – «против».

«Это было непростое решение… Лично я решил не голосовать за ту или иную страну, против той или иной страны. Я решил проголосовать за ПАСЕ, чтобы иметь возможность оказывать положительное влияние на все государства, включая РФ», - сказал Нэстасе.

При этом он заверил, что позиция Молдовы относительно таких «деликатных вопросов, как Крым» остается неизменной.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.
ForUm

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