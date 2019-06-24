Арестован действующий сотрудник Госпогранслужбы за содействие в подготовке покушения на сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова в Киеве, сообщает пресс-служба ГПУ.

В уголовном производстве по факту покушения на террористический акт против военнослужащего одного из разведывательных органов Украины, в котором Главной военной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство, арестованы двое исполнителей преступления (граждане РФ) и шесть их пособников (все граждане Украины).

В ходе дальнейшего расследования, при оперативном сопровождении Департамента внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины, разоблачен действующий военнослужащий Госпогранслужбы Н., который на протяжении 2017-2019 годов, используя свое служебное положение, незаконно получал информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам.

12.06.2019 года указанному лицу сообщено о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В этот же день Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он арестован и находится в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Информацию о передвижении автомобиля Буданова диверсантам передал сотрудник налоговой полиции.