Кинотеатры в Тбилиси с начала акций протеста перестали показывать фильмы на русском языке. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявила Ассоциация кинотеатров Тбилиси, сообщает DW.

Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках.

Ранее стало известно, что грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке.

Такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста. Cavea считается самой большой сетью кинотеатров в Грузии.

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.