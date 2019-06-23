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В СИЗО, где удерживают тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, произошла вспышка кори.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

По словам омбудсмена, Бекиров не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока возможность его заражения, что является крайне опасным.

«Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО является крайне опасным», — подчеркнула Денисова.

Как заявляют адвокаты активиста, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию немедленно госпитализировать Бекирова в больницу нетюремного типа, активиста вывозили на краткосрочное обследование.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Адвокат Алексей Ладин сообщил, что Бекирова подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Юрист Лиля Гемеджи отметила, что активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
ForUm

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