Первый заместитель председателя Киевской городскойгосударственной администрации Николай Поворозник перед проведением в столице Марша равенства призвал киевлян и гостей столицы поддержать приоритеты европейского развития и показать, что в Киеве нет места для дискриминации.

«Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет прежде всего о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой», - сказал Поворозник.

Он добавил, что, взяв уверенный курс на интеграцию в европейское сообщество, украинцы приняли за основополагающие европейские ценности, основой которых является либеральные фундаментальные права и свободы граждан, демократические принципы государственного устройства, верховенство права, социальность государства.

«Наша Конституция гарантирует равные права и свободы и равенство перед законом. Каждый имеет право на свободу мысли и слова, мировоззрения и вероисповедания, на свободное выражение своих взглядов или убеждений. Каждому гарантируется право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации. И мы как власть стоим на страже этих прав и свобод, должны быть примером для всех регионов. Отбросив личные политические, религиозные, общественные или иные убеждения, мы должны заботиться о безопасности каждого. Вместе с полицией и организаторами работаем над тем, чтобы Марш равенства прошел безопасно, ведь безопасный Марш равенства - возможность показать, что Киев - действительно европейская столица», - подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что Марш равенства «Киевпрайд 2019» состоится 23 июня 2019 года. В мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, политики иностранных государств, представители международных организаций, международные наблюдатели, активисты, общественность.

Во время мероприятия предусмотрено временное ограничение движения автотранспорта и изменения маршрутов общественного транспорта.

Напомним, окружной административный суд Киева вернул исковое заявлениенародного депутата Игоря Мосийчука с требованием запретить проведение «Киевпрайда».