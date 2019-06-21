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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что полиция действовала по закону, а за насилие несет ответственность оппозиция, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Liberali.

«Оппозиция организовала группы, с помощью насильственных действий пытались штурмовать парламент. Наши граждане и полицейские были ранены в результате действий, которые привели подстрекательство оппозиции», - сказал Бахтадзе.

«Полиция действовала в соответствии с законом, защищала государство, общество, предотвращала преступлениям», - добавил он.

В то же время он признал «серьезные ошибки» отдельных членов собственной команды, которые спровоцировали протест. По словам Бахтадзе, эту ситуацию будут расследовать и члены команды понесут ответственность.

Напомним, 20 июня в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузинские правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

На рассвете 21 июня после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции.
ForUm

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