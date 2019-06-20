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На участке трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает РБК со ссылкой на данные российской «Транснефти».

Превышение норм по хлорорганике обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15:00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня, так как проба, взятая в 18:00, показала уже 4 ppm.

«Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня», — пояснили в «Транснефти».

В компании уточнили «со слов белорусских коллег», что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белорусии. Объем загрязненной нефти, попавшей в трубопровод Мозырь — Адамова Застава, оценили примерно в 20 куб. м.

Напомним, концерн «Белнефтехим» вечером 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».

В связи с этим оба белорусских НПЗ - Мозырский и «Нафтан» - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, в Польшу и страны Балтии.  

24 апреля, после того, как НПЗ в Польше и Германии отказались принимать нефть с такими показателями, был остановлен транзит «грязной» российской нефти в Европу. Вечером 25 апреля Украина также приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды.

11 мая АО «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».  
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