Количество кандидатов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до четырех человек, сообщает BBC.

По результатам третьего раунда голосования, состоявшегося 19 июня, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт получил всего 27 голосов и выбыл из гонки.

В то же время экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон снова укрепил лидерство в борьбе за кресло премьера, получив 143 голоса, что на 17 больше, чем в прошлый раз.

Напомним, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором туре голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и премьер-министра страны.