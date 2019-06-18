Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил во втором раунде голосования за кандидатов на должность председателя Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра, сообщает «Европейская правда».

В сегодняшнем голосовании участвовали шесть кандидатов, прошедших первый раунд. Для того, чтобы остаться в предвыборной гонке, необходимо было получить не менее 33 голосов депутатов-консерваторов.

Кандидатуру Джонсона во втором раунде поддержали 126 из 313 депутатов Консервативной партии. На втором месте - министр иностранных дел Джереми Хант с 46 голосами, на третьем - министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув с 41 голосом.

Также продолжают борьбу за пост министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, получивший 37 голосов, и глава МВД Саджид Джавид - 33 голоса.

По результатам голосования выбыл бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, который набрал всего 30 голосов.

Следующие раунды голосования запланированы на среду и четверг, затем из двух финалистов будут выбирать 160 000 членов Консервативной пратии по всей Британии. Победитель будет объявлен в неделю, который начинается с 22 июля.