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Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб депутат от НФ Дмитрий Тымчук, и не исключает, что парламентария могли убить.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия ... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии – в агрессии против Украины. Все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство», - сказал он.

Он призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование.

«Для того чтобы получить остальную информацию об обстоятельствах и условиях его (Тымчука - ред.) гибели, мы должны дождаться официальной позиции правоохранительных органов... Я очень хотел бы, чтобы они тщательно подошли к этому делу, изучили ее, в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. И в случае, если мы будем иметь умышленное убийство нашего коллеги, я бы очень хотел, чтобы возмездие за это убийство было неизбежным всем тем, кто его заказал, кто его совершил», - заявил Тетерук.

Ранее о том, что народный депутат Дмитрий Тымчук выстрелил в себя во время чистки оружия, сообщил его коллега Антон Геращенко.

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа.
ForUm

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