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Прокуратура Нидерландов выдаст международные ордера на арест и объявит в розыск четырех подозреваемых в сбитии малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как сообщает «Европейская правда», об этом было объявлено в среду во время презентации результатов расследования катастрофы, которое проводит международная Совместная следственная группа (JIT).

«Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех человек, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск. В связи с этим мы публикуем их полные имена и показываем их фото. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко», - сообщил Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов.

Напомним, Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Игорь Гиркин (позывной «Стрелок»), Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), Леонид Харченко (позывной «Крот»).

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется в марте 2020 года.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета «Боинг 777» рейса MH-17. Подозрения и повестки опубликованы на сайте ведомства.   
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