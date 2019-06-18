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Сегодня, 18 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Из 122 претендентов 97 идут самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.

Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата.

Также зарегистрирован список партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», в котором 164 кандидата.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.
ForUm

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