Сегодня, 18 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 122 кандидата в народные депутаты Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
Из 122 претендентов 97 идут самовыдвиженцами, а 25 – от политических партий.
Всего на одномандатных избирательных округах по состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировала уже 583 кандидата.
Также зарегистрирован список партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», в котором 164 кандидата.
Внеочередные парламентские выборы должны состояться в Украине 21 июля.
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