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По состоянию на 18 июня число госпитализированных в результате отравления в кафе «Озон» в гороже Каменка-Бугская Львовской области возросло до 23 человек, сообщает ГУ «Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Первые заболевшие обратились за медицинской помощью 15 июня - 5 человек, из которых один ребенок, 16 июня - 9 человек, 17-го - 13 человек, 18-го - 1 человек. Госпитализированы 23 человека, 5 человек находится на амбулаторном лечении.

Предварительный диагноз у больных при госпитализации - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция, состояние средней тяжести Симптомами заболевания были: повышение температуры тела до 38-39, общая слабость, тошнота, понос, боли в области эпигастрии.

При эпидемиологическом расследовании установлено, что 14-15 июня все заболевшие в разное время дня посещали кафе «Озон». Также установлено, что из перечня заказанных блюд были: фирменный салат «Цезарь» и лаваш с сыром с соусом, картофель «Фри», напиток «Кока-кола», минеральная вода, сухое вино, мороженое. Согласно опросу 9 человек заказывали и употребляли салат «Цезарь», который заправлен соусом, для приготовления которого использовалось сырое яйцо.
ForUm

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