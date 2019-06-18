Украина и Франция будут совместно производить патрульные катера для пограничников. Об этом сегодня, 18 июня, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников», - сказал Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что сейчас в Украине отсутствует производство алюминиевых кораблей. «Легкие и маневренные эти катера будут использоваться пограничниками для мониторинга границы и проведения спецопераций», - сказал Аваков.