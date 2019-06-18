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В госпитале города Гожув Великопольский на западе Польши в понедельник, 17 июня, умер четвертый участник ужасного ДТП – 19-летний Александр К.

Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

«В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень – последний участник этого ДТП», - сообщила консул.

По ее словам, оформляются все документы, вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.

Как сообщал ForUm,  12 июня на локальной дороге между Пщевом и Новым Гожицком по неизвестным причинам водитель «Опель астра» потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции.

Погибшие украинцы были в возрасте от 19 до 38 лет. Все четверо родом из одного села на Ривненщине.
ForUm

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